Serie C, è Auteri il nuovo allenatore del Bari

20 Agosto 2020 17:28

Il Bari ha deciso di affidarsi ad Auteri dopo la mancata promozione nel campionato di Serie B, accordo raggiunto in giornata

Il Bari non è riuscito ad ottenere la promozione in Serie B, in campionato si è dovuto arrendere alla superiorità della Reggina, in finale dei playoff ha perso contro la Reggiana. La decisione è stata quella del divorzio con Vivarini, dopo alcuni colloqui le parti hanno deciso di separarsi. La società del presidente De Laurentiis ha già scelto il sostituto: si tratta di Gaetano Auteri, in giornata è stato raggiunto l’accordo con l’ex Catanzaro. Avrà il compito di regalare il bel gioco alla squadra, ma principalmente vincere il campionato.