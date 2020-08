Serie B, c’è la conferma ufficiale della Figc: il campionato ripartirà il 26 settembre

31 Agosto 2020 15:33

Confermate le anticipazioni di qualche settimana fa, la Serie B inizierà il 26 settembre

“Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D”. Lo ha riferito ai microfoni di TMW il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale di oggi. “S’è vista grande collaborazione nel Consiglio di oggi. s’è vista grande collaborazione, abbiamo approvato l’unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. E’ una idea importante per la crescita dei nostri arbitri”.