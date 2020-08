Serie B, Novellino: “contento per la promozione della Reggina, la città e i suoi tifosi meritano”

22 Agosto 2020 18:30

“Taibi è un mio ex allievo, Toscano sono convinto che farà bene perché è un’ottima persona”: Novellino sponsorizza la Reggina per il prossimo campionato di Serie B

Un allenatore che sulla panchina della Reggina è riuscito a disputare la Serie B, anche se con poca fortuna dal punto di vista dei risultati. Aveva ottime ambizioni la squadra di Walter Novellino, appena retrocessa dalla Serie A con tutte le intenzioni di tornarci nuovamente. Invece, nonostante l’ottimo calciomercato estivo messo a segno in quell’anno dal presidente Lillo Foti, arrivò a stento la salvezza. Quell’esperienza è stata già messa alle spalle e l’esperto allenatore ha comunque mantenuto un buon ricordo di Reggio. Lo dimostrano le parole rilasciate a pianetaserieb.it nel corso di un’intervista: “Sono contentissimo per la promozione della Reggina. Reggio Calabra merita, il tifo anche. Inoltre ci ha lavorato un mio ex allievo, Taibi, che ha fatto molto bene. Ha un allenatore come Toscano che conosceva molto bene la Serie C e sono convinto che farà molto bene anche in B, perché è un’ottima persona. La società ha ambizione e sono convinto che farà un grandissimo campionato”.