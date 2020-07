Serie B, Cosenza tranquillo ma non troppo: si attende il “caso” Trapani, tutte le combinazioni

1 Agosto 2020 01:06

Storica salvezza del Cosenza nel campionato di Serie B, o forse no. C’è ancora in ballo il ricorso del Trapani contro i due punti di penalizzazione

Il Cosenza è stato protagonista di un’impresa davvero incredibile, quella di ottenere la salvezza nel campionato di Serie B senza passare dai playout. Si tratta di un orgoglio per tutta la Calabria, dopo il lockdown la squadra ha messo in fila una serie di risultati utili e vittorie che hanno permesso di raggiungere l’obiettivo, dopo il successo contro la Juve Stabia, la squadra ha festeggiato la permanenza nel campionato cadetto. Ma i verdetti non sono ancora definitivi per le zone basse della classifica. Ecco perché. Sul Trapani c’è, infatti, un grosso punto interrogativo. L’8 agosto verrà discusso il ricorso al Coni contro la penalizzazione inflitta di 2 punti per il ritardo dei pagamenti di febbraio. Potrebbero verificarsi 3 ipotesi ed una mette in causa il Cosenza.

conferma dei due punti di penalizzazione e Trapani in C, playout Perugia-Pescara

1 punti restituito al Trapani e 3 squadre a 45 punti: Trapani, Pescara e Perugia, si procederebbe con la classifica avulsa.

2 punti restituiti al Trapani. Pescara in Serie C, Perugia sicuramente ai playout con una tra Trapani, Cosenza e Ascoli.

-TRAPANI-COSENZA 2-2

-COSENZA-TRAPANI 2-2

-TRAPANI-ASCOLI 3-1

-ASCOLI-TRAPANI 3-1

-COSENZA-ASCOLI 0-1

-ASCOLI-COSENZA 3-2

LA CLASSIFICA AVULSA

ASCOLI 9 TRAPANI 5 COSENZA 2

Dunque Pescara in Serie C e playout Perugia-Cosenza.