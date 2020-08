Scuola: Alessandro Nicodemi è il nuovo dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria

17 Agosto 2020 15:36

Alessandro Nicodemi è il nuovo dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria: “saluto le Autorità locali, i Dirigenti Scolastici, i Docenti, il Personale tutto, gli studenti e le loro famiglie, le Organizzazioni Sindacali”

“Nell’assumere l’incarico di Dirigente dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria, vorrei, in primo luogo, rivolgere il mio saluto alle Autorità locali, ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale tutto, agli studenti ed alle loro famiglie, alle Organizzazioni Sindacali”, è quanto scrive in una nota il dott. Alessandro Nicodemi. “Desidero, inoltre -prosegue- assicurare il mio impegno al fine del conseguimento dei migliori risultati dell’attività amministrativa di cui assumo la responsabilità, anche in ragione della consapevolezza del ruolo cardine rivestito dal settore scolastico nella crescita della società civile. So di dover affrontare una sfida impegnativa: a questo, tuttavia, si accompagna la consapevolezza di poter contare sulla collaborazione delle istituzioni e di tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti. Confido, pertanto, che la condivisione dei valori fondanti dei compiti che siamo chiamati a svolgere e l’impegno quotidiano consentiranno a ciascuno di noi, nell’ambito del proprio ruolo, di assicurare la qualità del sistema scolastico provinciale”, conclude.