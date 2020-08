Automobilismo: nuovo weekend positivo per la scuderia reggina “Piloti per Passione”

26 Agosto 2020 12:31

“Inizio di stagione fantastico per il nostro gruppo,anche questa Domenica i nostri piloti e meccanici non potevano fare meglio, hanno raggiunto il massimo risultato nonostante non siano mancati i problemi” il primo commento di Valentina Denisi, responsabile marketing della scuderia appena appresi i risultati dei sei piloti, sparsi, in questo week end, dalle Alpi…..alla Sicilia, impegnati in tre diverse gare. “Risultati di grande importanza, oltre che individuali, anche in ottica campionato italiano scuderie, che con i piazzamenti nella classifica assoluta di Antonino Branca ed Agostino Fallara, entrambi anche primi di classe, nella difficilissima gara di Trento, valevole per il CIS, proiettano il team, provvisoriamente, al primo posto” aggiunge. Performance perfetta di Domenico Morabito che nonostante problemi elettrici alla terza manche, conquista un primo posto di classe e di gruppo nella gara di Grassano (Matera). A Palermo, Antonino Germanò si impone al primo posto di classe e di gruppo con la sua Peugeot 106 1600 N. Più tormentata la gara per Michela Puntorieri che nonostante uno spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze, conquista il primo posto di classe e per Giovanni Priolo che, complici la rottura di un semiasse e qualche problema di gioventù della sua A 112 di gruppo E1 Italia, non gli consentono di andare oltre il 4° posto di classe. Si pensa già alle prossime gare, soprattutto di CIS a Monopoli mentre non si trascura il programma organizzativo riguardante le due gare in programma e si fa strada la possibilità di una gara natalizia a chiusura di un’annata alquanto singolare.