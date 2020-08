5 Agosto 2020 17:44

La polizia Stradale di Messina chiede agli automobilisti fermatisi a soccorrere la donna in occasione del sinistro sulla A20 di farsi avanti per rilasciare informazioni che potrebbero essere utili per il ritrovamento

La sezione della Polizia Stradale di Messina, in ordine alla scomparsa del di Viviana Parisi avvenuta lo scorso 3 agosto, ha reso noto che al momento del sinistro stradale, altri utenti in transito sull’autostrada A/20 si sono fermati per darle assistenza.

Pertanto è stato diramato un appello verso coloro i quali si fossero fermati e fossero in grado fornire informazioni utili in merito, di contattare i numeri 112 o 113.