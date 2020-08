‘Ndrangheta, sciolto il Comune di Cutro (Crotone): nominata la terna commissariale [NOMI]

10 Agosto 2020 21:07

Cutro per i prossimi 18 mesi sarà amministrato da una terna commissariale composta dal Prefetto

A seguito della riunione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto che ha deliberato lo scioglimento, del Consiglio Comunale di Cutro, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 si rende noto che il predetto Comune sarà amministrato, ai sensi della soprarichiamata norma, per i prossimi 18 mesi da una terna commissariale composta dal Prefetto in quiescenza dott. Domenico Mannino, dal Viceprefetto in quiescenza dott. Girolamo Bonfissuto e dal Funzionario economico – finanziario dott. Emiliano Consolo.