Scilla: domani la presentazione del servizio Car Sharing C’Entro

18 Agosto 2020 17:56

Domani mattina presso il Comune di Scilla si terrà la conferenza stampa di presentazione del servizio Car Sharing C’Entro

Domani mattina, 19 agosto 2020 alle ore 9:00 presso il Comune di Scilla si terrà la conferenza stampa di presentazione del servizio Car

Sharing C’Entro. All’evento parteciperanno: l’arch Bruno Doldo Responsabile Area Vigilanza ed Area Tecnica del Comune di Scilla, e per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Responsabile del Servizio Mobilità, Trasporti, ITS, Luigi Stracuzzi, il RUP, Antonio Romeo e per ATAM SpA, Francesco Perrelli, Amministratore Unico, e Viviana Fedele, Responsabile aziendale unità Risk Management e servizio Car Sharing.All’evento parteciperanno: a questo primo appuntamento seguirà anche la consegna degli stalli che verranno così predisposti: sul lungomare (davanti allo stabilimento balneare “Onda Marina”, uno a piazza Stazione (sulla statale parallela al Lungomare) ed uno in piazza San Rocco alla Chiesa, per permettere a turisti e non di conoscere le bellezze della nostra terra, potendosi spostare in modo semplice ecologico ed economico.