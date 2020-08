Santo Stefano in Aspromonte: ecco il cartellone estivo

10 Agosto 2020 11:46

Un programma sobrio, fatto di spettacolo, sport e cultura, stilato tenendo conto le norme del distanziamento sociale

Il Comune di Santo Stefano non si ferma, nonostante le restrizioni e i distanziamenti dovuti al Covid 19, l’Amministrazione Comunale di Santo Stefano, coadiuvata dai comitati feste di Santo Stefano, Mannoli e Gambarie ha deciso di elaborare un cartellone estivo per rallegrare chi, nonostante le difficoltà, ha deciso di trascorrere le vacanze estive nel comune aspromontano.

Un programma sobrio, fatto di spettacolo, sport e cultura, stilato tenendo conto le norme del distanziamento sociale.

La novità più eclatante sarà il Drive In, che andrà in scena direttamente sulla pista da sci, nei giorni 12, 20 e 21 Agosto, dove l’accesso sarà garantito attraverso le proprie auto.

Verranno inaugurati nel polo sportivo di Cucullaro un campo da tennis in erba sintetica, un mini campo da calcetto e soprattutto un nuovo campo di Padel, sport innovativo e divertente che vedrà nel comune di Santo Stefano uno dei pochi impianti esistenti nell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria, tutto questo nel mese di agosto, mentre a Settembre sarà finalmente completato il nuovo campo da calcio a 11, portato a nuovo ed omologato dalla lega nazionale dilettanti.

A Gambarie, dopo una lunga trafila burocratica verrà tagliato il nastro alla nuova stazione di carburante e al nuovo servizio di bike sharing con MTB elettriche che andrà a implementare il noleggio dei privati per tutti coloro che vorranno provare i vari percorsi del Gambarie Bike Park.

Ci sarà una giornata dedicata interamente ai più piccoli, il 14 agosto presso il parco giochi “Benessere Comune” a cura del Comitato feste “Mannoli in festa”

Non mancheranno gli spettacoli musicali, a Gambarie grazie all’impegno degli operatori turistici, ogni sera sarà possibile nei vari locali, ascoltare della buona musica assaporando le pietanze tipiche locali. Le due feste patronali di Mannoli e Santo Stefano sono state confermate solo nelle serate finali, il 15 agosto a Mannoli si esibirà il gruppo “Tintarella di Luna” accompagnato dal Cabarettista Gennaro Calabrese, mentre il 23 agosto a Santo Stefano sarà la volta di Mario Venuti e Michele Zarrillo, concerto offerto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le due piazze saranno transennate e lo spettacolo potrà essere visto solo su posti a sedere. Ad ogni partecipante sarà misurata la temperatura e dovrà registrarsi su appositi elenchi redatti dalla protezione civile la quale garantirà la forma statica nel gustare lo spettacolo di ogni partecipante.

Infine l’ Amministrazione Comunale ha deciso di investire sull’arte e sulla cultura, infatti nei centri di Santo Stefano e di Mannoli verranno posate delle opere artistiche realizzate da artisti locali, che non solo serviranno al decoro urbano ma avranno una valenza storica in quanto le stesse opere rappresentano degli eventi realmente accaduti nel nostro territorio.