Grande festa a Sant’Eufemia per i 100 anni di nonno Nino: “dal 16 agosto ricomincio a contare da uno” [INTERVISTA]

16 Agosto 2020 11:03

E’ proprio il caso di dirlo: 100 anni e non sentirli. Antonino Condina, eufemiese doc, ha compiuto ieri un secolo di vita. E’ nato il 15 agosto del 1920. Una vita intensa quella di Ninuzzo, come lo conoscono tutti in paese. Di lui, su StrettoWeb, avevamo già parlato tre anni fa in occasione del suo 75° anniversario di matrimonio. Ora che la sua Domenica non c’è più, Nino vivE tra l’affetto di parenti e amici.

E’ un uomo d’altri tempi, Ninuzzo, ma in gamba, intelligente, con una mentalità aperta e una cultura non indifferente. “Fa ancora cruciverba e rebus da solo, senza occhiali. Tiene la mente allenata“, ci racconta il nipote. E che Ninuzzo sia ancora in gamba nonostante la veneranda età si vede e si sente, parlandogli. “Ho preso la quinta elementare“, dice orgoglioso, considerando che negli anni ’20/’30, soprattutto in contesti contadini, coloro che arrivavano fino alla quinta elementare erano davvero pochi.

Grazie ai figli lontani, chi in America, chi in Australia, chi nel Nord Italia, Ninuzzo ha viaggiato molto nella sua vita, e probabilmente anche questo ha giovato al suo essere così ‘moderno’, così disponibile al dialogo e così simpatico e vitale.

Lo abbiamo intervistato il giorno prima dei festeggiamenti, il 14 agosto, e ci ha raccontato come i figli che abitano all’estero, i quali da sempre tornano a Sant’Eufemia anche più volte all’anno, quest’anno non hanno potuto essere presenti ad un evento così importate: la pandemia li ha bloccati. “Se Dio vuole recupereremo l’anno prossimo“, si consola Ninuzzo, che da oggi ha deciso di ricominciare a contare i suoi anni da uno.

La redazione di StrettoWeb augura ad Antonino di poter contare i suoi anni ancora a lungo!