Salvini: “la sfida della Lega è rilanciare le città del Sud. Se unita, l’Italia vince nel mondo”

12 Agosto 2020 10:36

Salvini: “Bossi? La Lega è nata al Nord, ma non è in contrasto col Sud. La sfida è portare un buongoverno nelle città del Mezzogiorno”

“Nessuno mi convincerà mai del fatto che bisogna fregarsene di quel che succede in Puglia, Calabria, Napoli o in Sicilia perché l’Italia vince nel mondo insieme. E’ chiaro che siamo nati al Nord, ma la sfida che mi affascina è di dare la possibilità del buongoverno e del rilancio anche a città del Sud: non è in contrasto vincere in Veneto e in Puglia”. Lo ha detto Matteo Salvini, il leader della Lega è intervenuto ad ‘Agorà estate’ su Rai3 per replicare alle critiche di Umberto Bossi, che lo avrebbe accusa di aver “barattato il Nord per ottenere i voti al Sud”.