Salvini arriva a Reggio Calabria, Klaus Davi: “vieni con me a citofonare ai boss, lascia stare gli sfigati: sono questi quelli che contano davvero e hanno ucciso l’economia di questa città”

24 Agosto 2020 12:54

Elezioni Comunali a Reggio Calabria, Davi a Salvini: “vieni con me a citofonare ai boss”

Nel giorno in cui Salvini è a Reggio Calabria per presentare il candidato del Centrodestra Antonino Minicuci, Klaus Davi ha rivolto un appello a Salvini invitandolo ad andare insieme a lui a citofonare ai boss della ‘ndrangheta. Queste le dichiarazioni fornite da Klaus Davi con un comunicato ufficiale:

“Caro Matteo ti invito a venire con me a citofonare ai boss della Ndrangheta. Io lo faccio da cinque anni in queste terre. Non fosse stato per me e con l’aiuto prezioso di Alberto Micelotta per molti anni un soggetto come Luigi Molinetti (tenuto scandalosamente in libertà incomprensibilmente dallo Stato Italiano per 13 lunghi anni e ancora non sappiamo il vero motivo ) non sarebbe in galera, qualcuno (come il pentito Antonio Cuzzola) dice perché protetto dai servizi segreti!!!! Povera Italia! Ma l’elenco è molto lungo : Mimmo Foti, Michele Labate. Vincenzo Pesce, Mommino Piromalli, Antonio Piromalli, Rocco Anello, Orazio De Stefano, Carmine De Stefano , Domenico Tegano i Lo buono, I Nirta, gli Strangio i Vottari, i Paviglianiti e tanti altri. Sai perché sarebbe importante? Perché questa gente ha ucciso l’economia in questa città, ha ammorbato il commercio, ha strangolato gli artigiani. L’ultimo che ho visitato è Paolo Polimeni (altro mistero dello Stato italico……la sua libertà ) detto ‘Lucifero’ e puoi vedere sotto nel video a corredo, cosa è successo. Ora mi aspetto che tu venga con me e che tu mi supporta in questa battaglia per la quale non ci sono steccati politici. Lascia stare gli ‘sfigati’ e vieni da chi conta veramente !!!!”.