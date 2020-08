Salvini da Reggio Calabria incalza il Governo: “basta chiacchiere, italiani attendono fatti dopo le promesse”

24 Agosto 2020 20:32

“Basta chiacchiere, sono mesi che gli italiani sentono chiacchiere e promesse: i soldi in banca, la cassa integrazione, partite Iva, ristoranti. Più che parlare di quello che forse l’Europa ci darà, al Governo italiano io chiedo certezza oggi, sicurezza oggi, soldi oggi”. E’ quanto ha detto Matteo Salvini a Reggio, ultima tappa del suo tour elettorale in Calabria, a sostegno del candidato a sindaco del Centro/Destra, Nino Minicuci. “Il problema è oggi – prosegue – e noi vogliamo risposte certe sulla scuola, sulla pace fiscale fino al 31 dicembre perchè, in attesa dell’Europa, gli italiani non sono in grado di pagare le tasse. Vogliamo certezza soprattutto sugli sbarchi che sono un problema economico, sociale e sanitario”, conclude.