Matteo Salvini a Crotone: “chi sceglie la Lega fa una scelta precisa: prima gli italiani. Abbiamo le palle piene di clandestini e scippatori”

24 Agosto 2020 12:30

Matteo Salvini a Crotone: “votate Lega, siamo gli unici che tuteliamo solo gli italiani. Se si vuole scegliere la sicurezza e la pulizia bisogna votare per noi”

Inizia il tour in Calabria di Matteo Salvini. Primo appuntamento a Crotone per il leader della Lega: “votate per noi, siamo l’unico argine alla Sinistra. Qui come a Reggio ha fatto solo disastri. Diciamo no a clandestini, scippatori e ladri: prima gli italiani ed i calabresi”. E’ un fiume in piena l’ex ministro degli interni: “Se si vuole scegliere la sicurezza e la pulizia bisogna votare per noi. Qui a Crotone bisogna puntare sul turismo e su questo fantastico Porto. Il Pd non ha presentato nessuna lista? Forse si vergognano”.

Salvini a Crotone: “io avrei chiuso i porti e non le discoteche”

“Io avrei chiuso i porti prima delle discoteche“. E’ quanto ha detto Matteo Salvini, di un’iniziativa a Crotone. “Massimo sostegno a Musumeci”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno, a proposito della discussa ordinanza del presidente della Regione Sicilia sulla chiusura dei centri migranti. “Chiedo – ha aggiunto – agli amministratori e governatori della Lega di fare esattamente la stessa cosa”.