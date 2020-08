Roccella Jonica, uomo travolto da un treno mentre tentava di attraversare i binari: è morto sul colpo

3 Agosto 2020 01:25

Roccella Jonica, tragedia sui binari nella notte: i dettagli

Tragedia nella notte in Provincia di Reggio Calabria e precisamente a Roccella Jonica, dove un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in transito sui binari mentre tentava di attraversarli con la bicicletta nella zona del Palazzo Frangipane. L’uomo aveva utilizzato un accesso abusivo per attraversare i binari, e il macchinista non è riuscito ad evitarlo pur facendo tutto il possibile. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori e gli agenti delle forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.