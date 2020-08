Roccella Jonica, i DETTAGLI sul 24enne travolto da un treno mentre attraversava i binari

3 Agosto 2020 13:31

Roccella Jonica: il 24enne sembra abbia utilizzato un passaggio abusivo posto tra la Statale 106 e i binari

Si chiamava Ludovico Lombardo, lo studente universitario 24enne travolto nella notte da un treno regionale proveniente da Reggio Calabria in transitolungo la tratta ferroviaria ionica alla periferia di Roccella Jonica. Ad investire il giovane e’ stato il regionale Reggio Calabria-Roccella Jonica che ieri sera era quasi giunto a destinazione, anche se con notevole ritardo. Da quanto emerso dai primi accertamenti compiuti sul luogo della tragedia dai carabinieri e dagli agenti della Polfer di Locri, lo studente universitario, avrebbe utilizzato un passaggio abusivo posto tra la Statale 106 e i binari, tentando, tenendo tra le mani anche la propria bicicletta, di attraversare la ferrovia per raggiungere la zona a sud del lungomare della cittadina costiera. Il violento impatto laterale col treno regionale ha, per via di numerose ferite e lesioni interne, causato l’immediato decesso del ventiquattrenne. La tragedia ha sconvolto l’intera cittadina roccellese. Gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono in corso da parte dei Carabinieri e della Polfer.