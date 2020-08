5 Agosto 2020 18:46

Rinascita Scott: gip rigetta istanza, Pittelli resta in carcere. E’ la terza volta che il giudice non accoglie la richiesta dei legali

Brutte notizie per l’avvocato ed ex deputato di Forza Italia Giancarlo Pittelli, il gip rigetta l’istanza di scarcerazione. Pittelli è accusato in concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta “Rinascita-Scott”. Sono tre le istanze che il gip distrettuale ha rigettato riguardo alla misura cautelare l’ex deputato che da sette mesi si trova ristretto nel carcere di Nuoro. Resta in piedi, per i giudici, il concorso esterno, Pittelli avrebbe agito in nome e per conto del boss Mancuso.