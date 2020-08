Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “nella zona di Bovetto la spazzatura non viene raccolta da un mese”

18 Agosto 2020 11:58

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un lettore: “nella zona di Bovetto non viene raccolta nessuna tipologia di rifiuti da circa un mese”

Non si placa l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: ormai da mesi la città vive con l’incubo spazzatura. Un lettore denuncia: “da quasi un mese nella zona di Bovetto non viene raccolta nessuna tipologia di rifiuti, abbiamo provveduto più volte a telefonare all’Avr senza ricevere nessuna risposta. Siamo in piena estate e i miasmi sono all’ordine del giorno, i cattivi odori vengono percepiti fin dentro le nostre abitazioni; cani, gatti e topi sono perennemente immersi tra i rifiuti. Siamo il comune a pagare la Tari più alta ma siamo anche il comune più sporco d’Italia”, conclude.

Lettera firmata