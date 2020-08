Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la Lega: “la vittoria del centrodestra porterà il vantaggio di fare asse con la Regione su temi dove Falcomatà non ha dato risposte”

29 Agosto 2020 19:41

Elezioni Comunali, la Lega: “quando saremo al Comune di Reggio Calabria come centrodestra gioveremo non solo alla città ma anche a tutti i comuni dell’area metropolitana che quotidianamente vivono il problema”

“Cittadini esasperati ormai da lunghissimo tempo per la mancata raccolta dei rifiuti che ci sono per strada. Quando saremo al Comune di Reggio Calabria come centrodestra gioveremo non solo alla città ma anche a tutti i comuni dell’area metropolitana che quotidianamente vivono il problema. È chiaro che la vittoria del centrodestra porterà il vantaggio di fare asse con la Regione Calabria su temi dove il sindaco di Reggio non ha dato risposte ai cittadini“. E’ quanto scrivono in una nota il Referente Provinciale della Lega Franco Recupero, il Referente area grecanica Caterina Capponi, il Referente Comunale di Condofuri Claudio Sorbilli. “Pare che Falcomatà – prosegue la nota- avrebbe dovuto semplicemente indicare un’area per lo stoccaggio dei rifiuti e che non sia stato all’altezza nemmeno di questo piccolo compitino! È proprio di questi giorni l’assurdo attacco del circolo del PD di Condofuri contro il Comune e contro il Sindaco Tommaso Iaria. I compagni di Falcomatà erano ignari o consapevoli dei clamorosi ritardi e delle inspiegabili omissioni della Città metropolitana? Fare campagna per Minicuci è l’unica soluzione anche per loro se vogliono bene ai loro cittadini ed ai loro famigliari. Stavolta il cambiamento lo facciamo di sicuro”, conclude la nota.