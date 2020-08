16 Agosto 2020 19:31

Tragedia in Calabria: un 52enne è morto nel pomeriggio di oggi nelle acque antistanti la costa di Ricadi durante un’immersione

Tragedia in Calabria dove un turista di 52 anni, originario di Acri ma residente in provincia di Novara, è morto nel pomeriggio di oggi a Ricadi, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo, che stava facendo delle immersioni subacquee in apnea, è stato trovato privo di conoscenza. Sul posto l’elisoccorso da Locri, la guardia medica di Tropea ed un’ambulanza. Nonostante gli sia stata praticata la rianimazione cardiopolmonare l’uomo, però, è deceduto.

Foto di repertorio