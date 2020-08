Regione Calabria: voucher alta formazione, approvato in via provvisoria l’elenco delle domande finanziabili

3 Agosto 2020 13:58

Sono 44 i beneficiari dei voucher regionali nell’ambito della seconda finestra temporale dell’avviso pubblico, finanziato attraverso l’Asse 12 “Istruzione e Formazione” del POR FESR FSE Calabria 2014-2020, rivolto a diplomati e laureati per la partecipazione ai percorsi inclusi nel Catalogo regionale dell’Alta Formazione professionalizzante (anno accademico 2019/2020). Il Dipartimento regionale presidenza, settore alta formazione e università, in seguito ai lavori della commissione di valutazione, ha infatti approvato con il decreto dirigenziale n. 8050 del 31 luglio 2020 l’elenco provvisorio delle istanze ammissibili e non ammissibili.