Reggio Calabria: pericolosa voragine sulla statale 184 Gallico-Sambatello [FOTO]

25 Agosto 2020 00:02

Reggio Calabria: pericolosa buca in una curva sulla strada statale 184 Gallico-Sambatello

“Sono ormai trascorsi 8 mesi da quando è stata segnalata una prima voragine a ridosso della carreggiata ed in centro curva sulla statale 184 che da Sambatello giunge a Gallico”. E’ quanto afferma Renzo Pellicano del Comitato pro Sambatello. “A seguito della segnalazione, dopo qualche mese –prosegue– è seguito un sopralluogo da parte di alcuni tecnici che hanno optato per la semplice posa in opera di una blanda rete di sicurezza che a seguito delle prime piogge susseguite, purtroppo è andata letteralmente divelta. Pochi giorni fa, la situazione si è ancora più aggravata considerato che accanto al primo cedimento è spuntata una seconda voragine ancora più profonda e più fragile della prima che pone a serio rischio l’incolumità di tutti gli automobilisti, centauri e pendolari a bordo degli autobus che giornalmente percorrono quel tratto. Al fine di scongiurare probabili gravi infortuni dovuti ad ormai inevitabili incidenti- conclude- si invitano gli organi competenti ad un celere e risolutivo intervento di ripristino di tutta l’area ormai compromessa dal cedimento”.