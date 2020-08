Reggio Calabria: Biesse e Ipalb Tur di Villa San Giovanni insieme contro la violenza sulle donne a sostegno di Maria Antonietta Rositani

11 Agosto 2020 10:27

Contributo di euro cinquecento consegnato a Maria Antonietta Rositani dalla Presidente dell’associazione culturale bene sociale Biesse e dalla Dirigente dell’ istituto scolastico Alberghiero di Villa San Giovanni

Biesse e Ipalb Tur di Villa San Giovanni insieme contro la violenza sulle donne a sostegno di Maria Antonietta Rositani. Un contributo di euro cinquecento è stato consegnato nelle mani di Maria Antonietta Rositani dalla Presidente dell’associazione culturale bene sociale Biesse Bruna Siviglia e dalla Dirigente dell’ istituto scolastico Alberghiero di Villa San Giovanni Carmela Ciappina. Biesse da sempre impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne da diverse anni proprio per arginale un fenomeno come quello della violenza ha istituto all’interno di alcuni istituti scolastici lo sportello di ascolto” In Difesa”i contro ogni forma di violenza e di illegalità, con l’intento di educare i giovani all’amore responsabile, educazione sentimentale, incontri con gli insegnanti e le famiglie ,ascolto dei ragazzi per aiutarli e sostenerli nel loro percorso di crescita umana e sociale perché solo attraverso una rivoluzione culturale che punti su presidi di legalità si può pensare di contrastare la violenza che ha un unico volto in virtù di tutto questo la generosa e sensibile Preside Carmela Ciappina ha voluto donare all’associazione Biesse un contributo per il supporto dello sportello in Difesa, una parte di questo contributo di comune accordo abbiamo pensato di donarlo alla Sig.ra Rositani donna coraggiosa vittima di violenza da parte del suo ex marito che da 17 mesi si trova ricoverata in ospedale. “Un incontro molto commovente – afferma Siviglia- guardare negli occhi Maria Antonietta mi ha fatto riflettere molto , vedere dietro il suo sorriso una grande sofferenza ma anche tanta voglia di farcela deve spronarci a fare sempre di più e sempre meglio un gesto di solidarietà – afferma la Dirigente Carmela Ciappina – per sostenere e stare vicino ad una grande donna che con tanta forza e determinazione sta cercando di riprendere in mano la propria vita. Lo sportello di ascolto annuncia Bruna Siviglia ripartirà a settembre e Maria Antonietta Rositani sarà la nostra testimonial per lo sportello In Difesa e per la divulgazione dei valori della non violenza e del rispetto che deve essere considerato una condicio sine qua non imprescindibile per l’amore sano e responsabile,inoltre continua Siviglia il 25 settembre per il premio Biesse Eccellenze del Territorio 2020 Maria Antonietta riceverà il premio Biesse come Donna Coraggio.nel ringraziare per questo gesto Maria Antonietta – tra la commozione ha detto – percepisco il vostro amore e affetto,sono con voi e vi ringrazio infinitamente non trovo altre parole per dire grazie ,vi dico solo che anche da questo letto d’ospedale cerco di rendermi utile e di aiutare le tantissime donne che si rivolgono a me anche per un consiglio.questo è solo l’inizio di un percorso- conclude Siviglia , dopo la pioggia arriva sempre l’arcobaleno forza Maria Antonietta ,la pioggia finirà e la tua vita potrà godere dei i colori dell’ arcobaleno”.