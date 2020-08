Reggio Calabria, vincita da “record” alla ricevitoria Matchpoint Marcianò: anziano gioca un sistema e incassa 0,07 euro

19 Agosto 2020 15:51

Reggio Calabria, simpatico anziano vince un sistema ma azzecca tutte le quote più basse

Un anziano signore si è recato in ricevitoria per riscuotere il premio della vincita di una schedina, ha esultato quando alla cassa hanno gridato vincita da “record”. L’incasso? La bellezza di €0,07. Si tratta davvero di un incasso da Guinness dei primati quello avvenuto a Reggio Calabria, presso la ricevitoria MatchPoint Marcianò situata sul Corso Garibaldi. “Frantumato il record italiano!”, giurano i proprietari sorpresi dalla vincita, la più bassa a cui abbiano mai assistito. Il simpatico protagonista della vicenda ha studiato e giocato una sistema ma, ha azzeccato praticamente tutte le quote più basse, vincendo solo 7 centesimi. Al momento della liquidazione era un po’ sbalordito e alla domanda su come avesse speso tutti quei soldi, la sua risposta è stata quella di fare un foro ad entrambe le monete e di farsi fare un braccialetto come ricordo per essere entrato nei famoso libro dei record.