Reggio Calabria, già distrutto l’asfalto del Viale Europa appena rifatto (FOTO)

10 Agosto 2020 09:37

I lavori di completamento del viale Europa erano stati ultimati nei mesi di maggio e giugno scorsi.

E’ clamoroso quanto successo a Reggio Calabria nel weekend appena trascorso.

La pioggia che nella mattinata di sabato ha interessato la città, per qualche ora, è bastata per distruggere parte dell’asfalto del Viale Europa. Dove sta la novità direte voi?

La novità è che i lavori per il viale Europa di Reggio Calabria, iniziati quasi tre anni fa, sono stati completati nei mesi di Maggio e Giugno, nemmeno due mesi fa.

La pioggia ha quindi devastato un lavoro recentissimo, fatto male, malissimo a questo punto.

E’ chiaro che l’Amministrazione comunale, che probabilmente non ha verificato che fossero rispettati gli standard minimi di qualità nell’esecuzione dei lavori, dovrà adesso chiedere conto alla ditta interessata per capire come sia stato possibile che, al primo acquazzone, l’asfalto saltasse in questo modo.

Per Reggio Calabria ed i lavori pubblici non c’è pace.