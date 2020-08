Reggio Calabria, un lettore indignato: “via Gebbione invasa da rifiuti e fogna, situazione insostenibile”

9 Agosto 2020 11:30

Reggio Calabria, la segnalazione di un lettore e residente in via Gebbione

Un lettore di StrettoWeb indignato ci ha inviato la segnalazione che pubblichiamo integralmente sulla situazione in cui versa la Via Gebbione a Reggio Calabria. Il lettore indignato afferma: “Con la presente segnaliamo la situazione insostenibile venutasi a creare sulla via Gebbione. Nello specifico I rifiuti ormai da mesi non vengono raccolti dalla società Avr inoltre da qualche giorno a causa di un guasto la strada è invasa da liquami fognari. Tale situazione costringe gli abitanti della suddetta via a tenere porte e finestre chiuse creando disagi negli spostamenti. Le problematiche di cui sopra sono state precedentemente segnalate ,ma ad oggi non è stato effettuato nessun intervento risolutivo. Vi ringraziamo per la vostra disponibilità. Cordiali saluti.”