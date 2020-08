Reggio Calabria, via Aschenez resta chiusa al traffico dopo il crollo nella facciata della Chiesa degli Ottimati: viabilità stravolta nel centro storico [FOTO]

21 Agosto 2020 00:20

Reggio Calabria, l’ultimo tratto di via Aschenez resterà chiuso al traffico dopo il crollo del cornicione della facciata della Chiesa degli Ottimati

L’ultimo tratto di via Aschenez, strategica arteria viaria del cento storico di Reggio Calabria, resterà chiuso al traffico tra il convitto Tommaso Campanella e la Chiesa degli Ottimati, lungo tutto il percorso che costeggia il Castello Aragonese ad occidente (lato mare), dopo il crollo del cornicione della stessa Chiesa degli Ottimati, che si è verificato ieri sera. La strada, chiusa dalla Polizia Municipale su indicazioni del capo squadra dei Vigili del Fuoco, resta off limits per garantire la pubblica sicurezza: c’è infatti il rischio che altre porzioni della facciata

si possano staccare provocando gravi conseguenze sui passanti. La viabilità del centro è stravolta e il rischio è quello di avere lunghi ingorghi soprattutto in via San Francesco da Paola e poi via Tommaso Campanella, nella stessa via Aschenez e in tutto il quadrante tra piazza Duomo e piazza Castello. Per la Chiesa degli Ottimati verrà sollecitato l’intervento della Soprintendenza per i Beni archeologici.