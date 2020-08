Reggio Calabria, Tripodi (FI): “situazione Melito- Gambarie disastrosa, pretendo risposte dal Governo”

25 Agosto 2020 09:56

Reggio Calabria, Tripodi (FI): “situazione Melito- Gambarie disastrosa, accolgo l’allarme-denuncia dell’associazione terre grecaniche. Pretendo risposte dal Governo”

“Faccio mio l’allarme-denuncia lanciato dall’associazione “ Terre Grecaniche” tramite il suo Presidente Sergio Gualtieri, inerente il grave stato di dissesto della Melito- Gambarie”. Lo dichiara Maria Tripodi deputata e vice coordinatore di Forza Italia Calabria che prosegue: “Come è documentato dal sito della Camera la messa in sicurezza della statale 183 è una battaglia sulla quale pretendo risposte. Già un anno fa infatti, tramite un’Interpellanza urgente portai all’attenzione del Governo il disastro delle nostre strade. La risposta fu il classico scaricabarile tra enti. Stamani depositerò nuovamente l’interpellanza per richiamare in aula ancora una volta il Ministro competente, affinché spieghi ai miei concittadini il perché devono subire quotidianamente lo scempio e i cronici disagi attuali e quali misure intende adottare per risolverli. A ciò aggiungerò un question time al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Non ci sono più scuse, parte dei 209 Miliardi del RecoveryFund assegnati all’Italia per finanziare la ripresa #PostCovid19, devono essere impiegati anche per il rilancio infrastrutturale del nostro territorio, che è a pieno titolo parte dell’Italia. #PretendiamoServizi e #InfrastruttureDegne e non le croniche umiliazioni, conclude l’esponente azzurra”, conclude.