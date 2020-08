“Treni-Reggio-Calabria”: Nuova Italia Unita punta alla creazione di una compagnia di treni gestita dal Comune

4 Agosto 2020 16:54

“Dopo aver lanciato l’idea di creare una compagnia aerea comunale e dopo un’attenta analisi dei costi e delle opportunità di finanziamento, il Movimento Nuova Italia Unita – c’è scritto in una nota- non può mancare all’idea di pensare di servire i Cittadini, anche, attraverso la linea ferrata. Avvieremo una compagnia di treni che si presenterà ai cittadini sotto il nome di “Treni-Reggio-Calabria”. Anche, questo modello si presenta oggi come un’idea rivoluzionaria per il rilancio della città di Reggio Calabria, puntando a valorizzarla. Da decenni i cittadini Reggini sognano un servizio ferroviario alla pari degli altri cittadini d’Italia. Sempre nell’ottica di una Nuova Italia Unita, vogliamo scavalcare le numerose promesse tese a far sperare che la nostra Città possa avere dei treni più veloci ed in maggior numero. Nuova Italia Unita trasformerà i Reggini da spettatori in attori protagonisti. Se un privato ha potuto realizzare una compagnia di treni tale impresa la può creare tanto meglio l’amministrazione Comunale di Reggio Calabria”. “Come confermato dai tecnici dell’AEMN, il nostro partito europeo, grazie a fondi europei a gestione diretta, come il COSME, e in sinergia con i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo Sociale Europeo – dichiara Luigi Catalano, coordinatore regionale della Calabria e componente del direttivo nazionale del movimento Nuova Italia Unita – possiamo pensare molto più in grande facendo solcare ai Cittadini non soltanto il cielo ma anche le linee ferrate costruite dai nostri nonni. Basta con le tante piccole promesse che rendono i Reggini inseguitori del mondo reale che sfugge sempre ad un passo dall’attuazione delle promesse. Gli strumenti comunitari, infatti –prosegue– consentirebbero (a fondo perduto e nella misura minima dell’85%) di coprire i costi di realizzazione e gestione iniziale di una nuova compagnia di treni che- precisa Catalano –sarebbe partecipata e gestita interamente dal Comune di Reggio Calabria e dai comuni della Città Metropolitana.