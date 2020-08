8 Agosto 2020 11:58

Reggio Calabria, il maltempo delle ultime ore ha rischiato di procurare gravi danni: in via Roma un albero è caduto su tre auto, nessun ferito

Attimi di paura in pieno centro a Reggio Calabria, dove il maltempo delle ultime ore ha rischiato di procurare seri danni. In via Roma infatti un albero è caduto su tre auto che erano parcheggiate a bordo strada. La pioggia e il vento che si sono scagliati sulla città calabrese dello Stretto hanno probabilmente favorito la caduta del fusto. Non si registra per fortuna nessun ferito.