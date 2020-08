Reggio Calabria: è terminato il torneo rionale in memoria di Tuzzo Battaglia, fondatore di Lumese e Pro Pellaro

16 Agosto 2020 20:02

Dopo circa due settimane, è terminato il torneo rionale di calcio dedicato alla memoria di Tuzzo Battaglia, fondatore di Lumese e Pro Pellaro

E’ terminato il 12 agosto il torneo rionale di calcio in memoria di Tuzzo Battaglia, grande uomo di sport e fondatore di Lumese e Pro Pellaro. La manifestazione sportiva, svoltasi al Campoli di Bocale e cominciata il 28 luglio, è stata organizzata da alcune società sportive dilettantistiche: la Leukos Lazzaro, il Bocale Admo, il CS Lazzaro e la Pro Pellaro. A vincere la competizione è stata la Vallata Valanidi, che ha battuto in finale il CSKA Bocale. Al terzo posto il Pellaro, al quarto il Lazzaro. Miglior giocatore del torneo Giuseppe Sapone. La premiazione è stata tenuta da ex atleti di Lumese e Pro Pellaro.

“Ricordare Tuzzo Battaglia, per chi ha vissuto insieme a lui i tantissimi anni di giovinezza, non è difficile – le parole dell’ex giocatore di Lumese e Pro Pellaro Francesco Riggio – Certo, sapere che non c’è più ti rattrista e ti addolora. Tuzzo non si può scordare mai perché scordarlo vuol dire rinnegare tutti gli insegnamenti che lui ha lasciato in ognuno di noi ragazzi – oggi uomini, padri e nonni – quali la cordialità, la simpatia,la socialità, la non violenza, la solidarietà, la sportività e sopratutto il rispetto verso gli altri. I tuoi ragazzi della Lumese e della Pro Pellaro non ti dimenticheranno mai”.