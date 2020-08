Reggio Calabria: “si spezza un ramo di un maestoso albero a Bocale, sfiorata l’ennesima tragedia” [FOTO]

25 Agosto 2020 11:16

Reggio Calabria, la nota di Vincenzo Crea riguardo un pericolo a Bocale a pochi metri dalla SS106

“Verosimilmente tra sabato e domenica scorsa un grosso ramo di uno dei sei maestosi alberi situati uno accanto all’altro a ridosso della strada comunale via Campoli, a pochi metri della Ss 106 km. 15+IX si è spezzato rimanendo in equilibrio precario su un cavo d’acciaio di sostegno della linea aerea elettrica e telefonica”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“Una spada di Damocle in capo alla circolazione veicolare e ciclopedonale. Nella mattinata di ieri 24 agosto abbiamo chiesto telefonicamente l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto ancora una volta a rimuovere il pericolo imminente. Sin dal mese di novembre 2013 abbiamo richiesto alle articolazioni comunali di verificare e mettere in sicurezza i maestosi alberi che presentano un aumento dell’ inclinazione del fusto che potrebbe essere sintomo di cedimento a livello radicale evidenziando che i pesanti e penzolanti rami, sovrastanti il tratto in questione di via Campoli, in parte coprono e si appoggiano sull’impianto d’illuminazione pubblica comunale e sui cavi Telecom, e si estendono su gran parte di proprietà privata adibita a officina meccanica. Tale stato di fatto costituisce una non indifferente fonte di rischio per le persone e cose soprattutto a seguito di cambiamenti climatici poiché durante le piogge l’acqua assorbita dai già pesanti rami ne aumenterebbe il peso e i forti venti o trombe d’aria potrebbero determinarne la caduta. E’ attesa una tragedia annunciata per la forte inclinazione degli alberi e il protendersi dei rami, come anzidetto, verso le pubbliche vie, Ss 106 e strada comunale, e l’officina meccanica. Nel mese di settembre a seguito dei primi temporali di fine stagione sono crollati dei pesanti rami, alcuni dei quali sono rimasti sospesi sui cavi telecom altri sono caduti sulla proprietà privata del titolare dell’autofficina meccanica, arrecando danni alla linea telefonica, alla sottostante recinzione dell’officina meccanica e ad un albero insistente su tale area privata. Seri disagi subiti dai cittadini residenti dovuti alla mancanza di linea telefonica, nonché disagi di natura economica ai danni di attività commerciali. Nonostante le ulteriori nostre richieste d’intervento e le segnalazioni dei Vigili del Fuoco stante il notevole decorso temporale si registra l’inerzia dell’Ente competente ad intervenire ed oggi un’altra tragedia si è sfiorata”.