Reggio Calabria: spettacolo di Gennaro Calabrese al Lido della Polizia, il noto artista improvvisa l’imitazione di Klaus Davi

17 Agosto 2020 15:19

Grande spettacolo ieri sera di Gennaro Calabrese, celeberrimo comico reggino, che ha incantato le oltre trecento persone che hanno affollato, seppur distanziate, il Lido della Polizia a Pentimele. Il comico ha realizzato un happening non stop di due ore inanellando alcune delle sue imitazioni migliori, da Conte a Berlusconi, da Celentano a Claudio Baglioni, Cristiano Malgioglio e Maria De Filippi. Calabrese inoltre, accortosi della presenza di Klaus Davi tra il pubblico, lo ha citato più volte durante lo spettacolo ma come punto di riferimento del mondo del giornalismo e dell’impegno contro la ‘Ndrangheta. Il comico reggino ha anche improvvisato una simpatica imitazione del massmediologo che ha divertito e fatto sorridere tutti i 300 e passa presenti. Lo spettacolo si è chiuso a mezzanotte trionfalmente: un altro successo nella carriera del bravissimo Gennaro che non si è fermato un minuto e ha conquistato tutti.