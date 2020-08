7 Agosto 2020 09:30

Reggio Calabria: l’11 agosto la cerimonia di consegna delle pergamene dei San Giorgini d’Oro alle personalità già insignite dell’onorificenza durante il lockdown, ma per le quali non era stato possibile procedere alla consegna a causa del divieti imposti dalle misure anti-covid19

Il prossimo martedì 11 agosto 2020, con inizio alle ore 11.00, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, si svolgerà la cerimonia di consegna delle pergamene dei San Giorgini d’Oro alle personalità già insignite dell’onorificenza durante il lockdown, ma per le quali non era stato possibile procedere alla consegna a causa del divieti imposti dalle misure anti-covid19. I 22 insigniti verranno chiamati a ritirare la pergamena divisi in gruppi con orari distanziati di mezz’ora, al fine di procedere allo svolgimento dell’evento nel rispetto del divieto di assembramento e delle regole di distanziamento sociale.