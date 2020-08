24 Agosto 2020 16:06

Reggio Calabria: Salvini arriva in città e cresce la tensione. Flashmob di protesta de “La Strada” all’Arena dello Stretto: “ricorderemo decenni di insulti leghisti al Sud”

Nel tardo pomeriggio appuntamento a Reggio Calabria con Matteo Salvini per presentare il candidato sindaco, Nino Minicuci ed i candidati della lista della Lega. Sono attese proteste in città organizzate da “La Strada” che candida a sindaco Saverio Pazzano: “oggi alle ore 19 terremo un flashmob dal titolo “Reggio che ricorda”. Saremo lì a ricordare decenni di insulti leghisti al Sud e ai meridionali, politiche e scelte economiche avverse allo sviluppo economico, sociale e culturale del Sud. L’iniziativa si terrà sulla Via Marina, all’altezza dell’Arena dello Stretto”.