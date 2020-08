Reggio Calabria: occultavano droga in auto, arrestati due extracomunitari a Rosarno

18 Agosto 2020 10:21

Reggio Calabria: gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Gioia Tauro, in servizio nel centro abitato di Rosarno, hanno arrestato due cittadini extracomunitari per droga

L’intensificazione del controllo del territorio nella Piana di Gioia Tauro, in occasione del periodo estivo, disposta dal Questore di Reggio Calabria, ed inserita nell’ormai collaudato piano di controllo del territorio “Petrace”, ha consentito di trarre in arresto due spacciatori di sostanze stupefacenti. Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Gioia Tauro, in servizio nel centro abitato di Rosarno, hanno notato due cittadini extracomunitari, W.B. e B.S., a bordo di autovettura e li hanno sottoposti ad ordinario controllo.

Gli operatori della Polizia di Stato, con intuito, insospettiti dall’atteggiamento dei due fermati, hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo complessivamente 950 grammi di cannabis sativa (marijuana), occultati all’interno dell’autovettura, nonché circa 1.000 euro nascosti negli indumenti personali. La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati e l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento restrittivo eseguito dalla Polizia di Stato a carico dei due per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. Questi arresti si aggiungono a quelli numerosi, effettuati nei mesi precedenti, dal personale del Commissariato di Gioia Tauro per reati in materia di stupefacenti.