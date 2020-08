31 Agosto 2020 14:36

Reggio Calabria, Nala è stata trovata in un terreno privato vicino ad un capanno

Nala, la golden retriever che da giorno 28 agosto si era allontanata da casa in Località Matiniti di Campo Calabro, hinterland nord di Reggio Calabria, è stata ritrovata e consegnata ai proprietari questa mattina. La cagnolina è malata e ha bisogno di avere somministrate terapie farmacologiche e grazie all’immediato appello dei proprietari è stata trovata dal signor Marra in località Campo Piale in un terreno di sua proprietà accucciata vicino ad un capanno.