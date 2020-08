11 Agosto 2020 14:16

Reggio Calabria, il giovane è stato trasportato in ospedale

Questa notte sul lungomare di Marina di San Lorenzo a Reggio Calabria, a seguito di una rissa che ha visto coinvolte un numero di persone ancora imprecisato, un ragazzo minorenne è stato ferito al fianco da un fendente. La vittima, non in pericolo di vita è stata trasportata e curata presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile.