Reggio Calabria: rilascio patenti di guida ai portatori di handicap ed agli invalidi. Lo Sportello del Consumatore: “l’asp blocca tutto”

6 Agosto 2020 12:38

“Dopo la nostra segnalazione dell’Ottobre 2019 che aveva, in qualche modo, riportato la situazione alla normalità, oggi, i cittadini della provincia di Reggio Calabria sono nuovamente indignati per quanto si è venuto a verificare nelle ultime settimane: l’ASP non rilascia e non rinnova le patenti di guida ai portatori di handicap ed agli invalidi civili”. E’ quanto scrive in una nota la Segreteria dello Sportello del Consumatore di Reggio Calabria. “La motivazione di questo blocco ha dell’assurdo: non si riesce a rimpiazzare l’ex Presidente della Commissione, dott. Guido Sansotta, e un componente della Commissione Medica Locale per l’Idoneità alla Guida, il sig. Domenico Ligato, andati in pensione. Ad oggi sono più di 1.000 le pratiche per il rilascio/rinnovo di patenti speciale che devono essere evase ed appare quanto mai surreale che un cittadino di Reggio Calabria, portatore di handicap o invalido, debba recarsi nella città di Vibo Valentia per il disbrigo di una pratica ordinaria, con tutti i problemi che ne derivano. Lo Sportello Consumatori di Reggio Calabria ha messo in evidenza agli organi competenti l’attuale circostanza che si è venuta a creare e si auspica che la situazione possa tornare al più presto alla normalità“, conclude la nota.