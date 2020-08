Reggio Calabria, due professionisti si “tuffano” nei rifiuti a Pellaro [VIDEO]

29 Agosto 2020 13:01

Reggio Calabria, i commercianti di Pellaro sono esasperati dalla condizione in cui si trova il quartiere

Esasperati da un gigantesco cumulo di rifiuti posizionato davanti ai loro esercizi commerciali due stimati professionisti di Pellaro hanno imitato il gesto di Klaus Davi di qualche giorno fa e si sono letteralmente tuffati in un enorme cumulo di rifiuti per manifestare il loro dissenso verso una gestione catastrofica del dossier riciclo che sta danneggiando l’immagine della città a livello nazionale e internazionale. Il video è diventato subito virale sui social network e sta mietendo migliaia di visualizzazioni. Stefano Arcudi ed Emilio Cardinale sono i due protagonisti della scena provocatoria. Il video inizia con un primo piano dei due professionisti. Arcudi dice a Cardinale “Emilio che dici ci facciamo un bagno”. E prontamente Cardinale risponde :”si si Stefano buttiamoci subito in acqua.” E ed ecco che scatta la corsa e il tuffo nel gigantesco cumulo di rifiuti che sovrasta i loro locali. I commercianti di Pellaro, sulla carta un quartiere residenziale meta di turisti da tutta Italia, sono esasperati dalla condizione in cui si trova il quartiere. “Abbiamo subito danni incredibili da questa gestione con forti penalizzazioni economiche.” Di qui un video che sembra divertente ma è frutto di un senso di disperazione e di abbandono diffusi in tutta la citta. E che parla da solo.