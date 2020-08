19 Agosto 2020 12:24

Reggio Calabria: il ricordo di Vincenzo Marino nel giorno del suo funerale nella Chiesa di Santa Caterina

Di seguito il ricordo di Vincenzo Marino nel giorno del suo funerale nella Chiesa di Santa Caterina a Reggio Calabria:

“Storia triste d’un buon cristiano.

All’inizio Tu Signore ci hai dato Vincenzo, ora noi tutti insieme lo affidiamo di nuovo a Te. Vorrei che questo, più che un elogio funebre fosse una celebrazione della vita. La vita e’ fatta di vicissitudini, quella di Vincenzo ne e’ colma più dell’altre. Non conobbe amore paterno, poiché il papà, soldato, non ebbe scampo nelle Russe steppe, non lo vide mai se non in effige, in poche foto d’epoca che la madre, giovanissima vedova, custodiva con morbosa gelosia. Vincenzo ne parlava di rado, si notava forte il dispiacere di un vissuto senza padre, i forti dubbi sulla sua adesione alla Patria e l’amarezza per una vita senza guida, a fari spenti, nonostante la madre Caterina gli fosse rimasta sempre accanto, in un sacrificio d’ amore estremo e unico. Malgrado la presenza materna costante e amorevole oltre ogni dire, Vincenzo e’ sempre stato un uomo solo. Solo, si trasferì a Firenze, dove visse e lavorò; solo si mantenne per parecchi anni con onestà e decoro; fino al trasferimento nella sua città natale, tra conoscenti, parenti e amici… e continuò a restare ancora solo. Fuggiva l’ostentazione, era di modi semplici e agiva in favore dei suoi familiari in silenzio, senza pretendere lodi e ringraziamenti e sono in tanti oggi, coloro che gli restano ingrati debitori.

Solo, bramoso di amicizia, di una pacca sulle spalle, di una carezza mai avuta da bambino una colomba, insomma, tra tanti falchi rapaci, Vincenzo incontrò suo padre per la prima volta dopo quarantacinque anni: un’urna militare, piccola, semplice, spoglia, adagiata sul suo grembo in uno stretto abbraccio, unico in verità ma tanto desiderato abbraccio tra padre e figlio, come una nuova, insolita raffigurazione della Pietà, ove e’ il figlio addolorato a sostenere il corpo martoriato del padre. Quanti di noi ricordano i suoi occhi lucidi di pianto per la commozione al Tempio della Vittoria? e poi la gioia per aver potuto dare degna sepoltura al padre, nel sacrario dei caduti? Non sapeva cosa fosse l’amore di donna, nemmeno quello mercenario, non conosceva il cosiddetto “batticuore”, anzi ci scherzava sopra, aveva le sue idee sul matrimonio e sulla fede, per lui la moglie rappresentava colei che lo accudiva, lo sostentava, nel rispetto reciproco.

E venne, infine il matrimonio, indotto, ultimo inganno procurato da familiari e amici che si dicevano vicino a lui, né più lì ebbe sostegno dalla sorte, visto che la consorte si dimostro quasi subito mentalmente deficitaria e gli portò solo grande confusione. Ma a dividere luce e ombra nella sua esistenza fu la nascita della figlia. Tutto l’amore di famiglia mai ricevuto lo ha riversato sull’unica figlia, luce dei suoi occhi, di lei diceva: è una bimba dolce e intelligente; e’ una brava ragazza studiosa e farà strada…. e’ la mia aria, e’ il mio respiro. Nei miei occhi ristagna ancora vivo l’orgoglio degli occhi suoi il giorno della laurea conseguita dall’unica figlia. Ne era fiero! Quand’era in compagnia egli sapeva discutere di mille cose, mai saccente, mai indisponente e quando sentiva il bisogno di conversare si presentava a casa di conoscenti oppure si recava dal barbiere o presso amici e spesso rimembrava di luoghi, parenti e fatti avvenuti durante la sua infanzia a volte con fertile immaginazione, a volte con parole e descrizione di assoluta precisione… Era la nostra memoria storica. Poi, all’improvviso, andava via senza un cenno di saluto, come a dire…. ci si vede ancora, si continua domani, se volete, se mi accettate. Un uomo buono, anche generoso, gentile con tutti, anche quando sfruttato, deriso e allontanato dai suoi stessi parenti ma non ingenuo, conosceva bene le persone, sapeva discernere il bene dal male, sempre a disposizione di chiunque, non sempre capito, nell’ultimo stralcio di vita anche denigrato e umiliato da maldicenze messe in giro ad arte, con scopi bassi e meschini da gente cattiva, ignorante e imbruttita dall’avidità ma chi lo ha veramente conosciuto ha avuto sempre grande rispetto di lui. Ti ringraziamo Signore, per averci dato Vincenzo, siamo tutti certi che si sia già ricongiunto ai suoi amati genitori nell’altra vita, quella celeste, la più ambita. Mi piace pensare loro come una giovane coppia di sposi con un bambino in mezzo: una mano per ognuno, in una solida morsa d’amore, si guardano felici, si sorridono, e finalmente si amano: la famiglia normale, una vita normale loro negata ma sempre cercata. Ora, Vincenzo, l’hai trovata. All’inizio Tu Signore ci hai dato Vincenzo, ora noi lo affidiamo di nuovo a Te. A nuova vita”.

Pasquale Carol Maria Tropea