Reggio Calabria: riaprono le due sale dell’Aurora dopo la sosta per il Covid [INFO e DETTAGLI]

27 Agosto 2020 16:18

Dopo la lunga pausa per l’emergenza coronavirus a Reggio Calabria riapre anche il Cine Aurora con le sue due sale

Dopo la lunga pausa per l’emergenza coronavirus a Reggio Calabria riapre anche il Cine Aurora con le sue due sale. Si ricomincia con Volevo Nascondermi il film pluripremiato di Giorgio Diritti sulla vita del pittore Antonio Ligabue, interpretato da Elio Germano. Vincitore del Orso D’Argento 2020 come miglior attore a Berlino Globo d’oro e Nastro d’argento come miglior film dell’anno. Un film che, a Reggio, è destinato a restare nella memoria collettiva, perché rappresenta il primo ad essere stato proiettato poco prima della chiusura per l’emergenza sanitaria e subito dopo alla riapertura dei cinema di tutta italia. La programmazione dell’Aurora proseguirà dal 2 Settembre con il sequel che tutti i ragazzi stanno aspettando After 2 . Per poter riprendere l’attività è stato adottato come da disposizioni del governo, che prevedono il rispetto della distanza di sicurezza tra spettatori e la messa in vendita di un numero adeguato di biglietti in base alla capienza delle sale. Come da disposizioni governative, è stato consentito l’accesso esclusivamente con la mascherina, da togliere una volta raggiunto il proprio posto.