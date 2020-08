Reggio Calabria, riaperto questa mattina lo svincolo di Bocale sulla SS106 [FOTO E VIDEO]

6 Agosto 2020 12:09

Reggio Calabria, riapre lo svincolo di Bocale sulla SS106

Dopo mesi di chiusura è stato riaperto questa mattina lo svincolo di Bocale sulla SS106 a Reggio Calabria. Dopo la riapertura lo svincolo sarà sotto il costante occhio vigile di telecamere collegate con la centrale operativa della polizia locale nel rispetto del codice della strada a garanzia di una viabilità più sicura per gli automobilisti. Questo accesso eliminerà le difficoltà e l’isolamento viario che per mesi aveva provocato disagi ai cittadini di Bocale. L’assessore alla Polizia Municipale del Comune di Reggio Calabria, Nino Zimbalatti, che si è particolarmente prodigato nell’interlocuzione con l’Anas per arrivare a questo obiettivo, invita i cittadini al massimo rispetto della segnaletica vigente ed alle norme del codice della strada a garanzia della sicurezza di tutti e per evitare che un cattivo comportamento degli automobilista determini condizioni di rischio che inevitabilmente porterebbero le autorità ad adottare una nuova chiusura dell’importante tratto stradale.