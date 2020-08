“Jetta Sangu”: sabato raccolta straordinaria di sangue alla Stazione Lido di Reggio Calabria

5 Agosto 2020 20:28

B.C.M – Bottega di Cultura e Meta…Politica con AVIS ed in collaborazione con Reggina 1914, Reggio Calabria Basket in Carrozzina, Pallacanestro Viola e A.S.D. Gallico Catona F.C. invita la cittadinanza a partecipare a “Jetta Sangu”, una raccolta straordinaria di sangue che si svolgerà sabato 8 agosto dalle 8.00 alle 11.00 nel piazzale della Stazione Lido con l’intento di sensibilizzare i cittadini alla donazione del prezioso liquido. Prima uscita pubblica di B.C.M., un’associazione culturale attiva da circa un anno sul territorio reggino e che intende con il proprio operato far riemergere tutte le potenzialità della Città e dei Reggini, a partire dai piccoli gesti ad esempio proprio la donazione di sangue… un piccolo sacrificio per chi dona, ma così importante per chi riceve da potergli salvare la vita, il bene più prezioso che possediamo. E l’altruismo dei Reggini è ben evidente se si considera che la prima sezione AVIS calabrese è sorta proprio a Reggio. Saranno presenti, oltre ai sanitari di AVIS ed ai soci di B.C.M, anche le rappresentanze delle principali realtà sportive della Nostra Città che stanno riportando il nome di Reggio Calabria in alto per come merita e che non hanno esitato ad offrire la loro collaborazione all’evento. Donare è cultura, donare è crescita, donare è vita!