Reggio Calabria, a Punta Pellaro vanno difesi i nidi del Fratino. L’appello di D’Aleo: “i gestori dei lidi si impegnino a tutelare questo posto meraviglioso” [FOTO]

3 Agosto 2020 12:22

Reggio Calabria, Alessandro D’Aleo a difesa del Fratino: “connivenza e menefreghismo mettono in pericolo una specie in via d’estinzione”

Punto Pellaro è uno dei punti balneari più grandi della costa jonica di Reggio Calabria. A pochi chilometri dalla città, è anche il ritrovo delle nidificazioni del Fratino, un piccolo uccello in via d’estinzione. Nella mattinata di oggi il microbiologo Francesco D’Aleo ha testimoniato una triste situazione con un post sui social: la recinzione installata negli scorsi anni per proteggere questa particolare specie animale era divelta e i paletti arretrati di diversi metri. Di seguito il messaggio pubblicato su Facebook.

“Qualche giorno fa ho scritto una considerazione sull’atteggiamento di menefreghismo che permea ogni comportamento del vivere quotidiano riggitano, qualcuno ha commentato ‘la mafia è dentro di noi’ ed è a questo che ho pensato quando stamattina sono giunto in spiaggia. Punta Pellaro da qualche anno è stata riconosciuta come luogo di nidificazione del Fratino, un piccolo uccello in via d’estinzione (areale dimezzato negli ultimi anni in Italia) che nidifica in piccole buche scavate nella sabbia, per questo un gruppo di volontari (di cui io non faccio parte e che non conosco) ha recintato una piccola area (poche decine di metri quadrati) a proprie spese e con paletti di legno e corda recanti le spiegazioni del caso, tutto questo per evitare che qualcuno possa accidentalmente (o volontariamente) calpestare le uova deposte. Bene stamattina la ‘recinzione’ lato mare era divelta e i paletti tutti arretrati sino al limite superiore. Ovviamente questo tra l’indifferenza di tutti che ahimè guardavano quasi con compassione l’unico c******e (io) che appena arrivato si è messo all’opera per risistemare (o almeno tentare di farlo) l’area. Tralasciando le considerazioni personali (avrei solo insulti, la maggior parte dei quali nessuno capirebbe) mi risulta assai difficile che qualcuno abbia potuto agire indisturbato a ridosso di scuole di surf e lidi, e quindi per me è assai difficile pensare che non vi sia connivenza o almeno menefreghismo da parte di questi gestori che ad oggi non assicurano alcuna tutela al posto che gli porta da mangiare. Ovviamente spero di essere smentito non con le parole ma con i fatti; sarebbe bello infatti che tutti i destinatari delle concessioni si riunissero e donassero una ‘vera’ recinzione per delimitare una volta per tutte l’area. Sarebbe bello no per i volontari, no per il fratino ma per loro stessi che dovrebbero essere i numi tutelari di questo meraviglioso posto stuprato e vilipeso continuamente.

Ps: al maledetto c******e che ha divelto i paletti dico che: se pensa che il problema di questa spiaggia sia la recinzione per il fratino (e no le siringhe, i preservativi, la spazzatura, i cocchi di vetro ecc) allora è più coglione di quanto penso!”.