Reggio Calabria, quanta pubblicità per Palmi: dopo Bobo Vieri arriva anche Stefano Tacconi [FOTO]

21 Agosto 2020 16:27

L’ex portiere Stefano Tacconi raggiunge la provincia di Reggio Calabria: avvistato in un famoso locale di Palmi

“È appena arrivato Stefano Tacconi”, si legge così in un post pubblicato ieri sulla pagina social di Punta Piana. Il noto locale con piscina situato a Palmi ha accolto l’ex portiere della Juventus, che in tenuta molto casual si è fatto fotografare in compagnia degli addetti ai lavori. Per il Comune in provincia di Reggio Calabria è una nuova pubblicità gratuita e un ottimo biglietto da visita per il turismo dopo che qualche giorno fa anche Bobo Vieri si era divertito a pubblicare foto su Instagram della sua vacanza in Calabria.