Reggio Calabria: domani all’Arena dello Stretto flash mob di protesta per la mancata ratifica del CCNL della Sanità privata

3 Agosto 2020 09:32

Domani all’Arena dello Stretto sul Lungomare di Reggio Calabria, si terrà un flash mob di protesta per la mancata ratifica del CCNL della Sanità privata AIOP – ARIS

Le Segreterie regionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL comunicano che “il 4 agosto 2020, alle ore 11.00, all’Arena dello Stretto sul Lungomare di Reggio Calabria, si terrà un FLASH MOB di protesta per la mancata ratifica del CCNL della Sanità privata AIOP – ARIS, la cui pre-intesa era stata firmata il decorso 10 giugno. L’iniziativa rientra fra quelle che si stanno organizzando in tutta Italia in adesione alla proclamazione da parte delle Segreterie nazionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL dello stato di agitazione del personale del Comparto Sanità privata AIOP – ARIS e in vista dello sciopero nazionale che sarà indetto per il prossimo settembre. Si precisa che saranno rispettate le prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei DPI imposte dal Governo nazionale in materia di contenimento del contagio da COVID 19″.