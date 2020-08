Reggio Calabria, cittadini esasperati dall’emergenza rifiuti bloccano la strada a Santa Caterina [FOTO]

24 Agosto 2020 11:16

Reggio Calabria, ennesima protesta ieri sera contro l’emergenza rifiuti in città

Ennesima protesta ieri sera contro l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Un gruppo di cittadini esasperati residenti in via Esperia ieri sera intorno alle ore 23 ha bloccato la strada riversando cumuli di rifiuti e bloccando la carreggiata. I cittadini hanno affermato di abitare ai piani bassi e di non riuscire a sopportare lo scempio in cui versa la zona da diverso tempo. Da giorni si attende la rimozione dei rifiuti che però non viene effettuata e alcuni abitanti della zona non hanno risparmiato parole di rabbia verso un sistema che chiaramente non funziona.