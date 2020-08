Reggio Calabria: venerdì la presentazione dell’acquisizione della donazione dell’Archivio dei disegni di progetti e foto d’epoca dell’Arch. Camillo Autore

5 Agosto 2020 16:28

Reggio Calabria: Venerdì, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava”, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’acquisizione della donazione dell’Archivio dei disegni di progetti e foto d’epoca dell’ Arch. Camillo Autore

Venerdì 07 Agosto ore 10,30 presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’acquisizione della donazione dell’Archivio dei disegni di progetti e foto d’epoca dell’ Arch. Camillo Autore (Palermo 1882- Merano 1936). Camillo Autore, architetto ed ingegnere, allievo di Ernesto Basile, ha rivestito l’incarico di ingegnere della sezione dell’Ufficio tecnico del Piano regolatore della Città di Reggio Calabria e presso l’Ufficio tecnico provinciale. Ha lasciato un’impronta indelebile nell’architettura cittadina, a lui si devono la progettazione della sistemazione del Lungomare, dell’Istituto Piria, del Palazzo della Città Metropolitana, del Liceo – convitto T. Campanella. Ha progettato il monumento commemorativo a ricordo dello sbarco di Vittorio Emanuele III per il Lun. La volontà di donare al Comune di Reggio Calabria il fondo è stato attestata e ratificata dalla figlia dell’architetto Adriana Autore che, con nota manoscritta, invitava la prof.ssa Cagliostro a fare quanto ritenuto opportuno per favorire l’elaborazione di studi e ricerche tendenti a diffondere la conoscenza dell’attività progettuale di Camillo Autore valorizzandone la presenza nella cultura architettonica italiana. Il desiderio è stato condiviso anche dal nipote dell’architetto, Camillo Autore, che insieme ai fratelli esprimeva consenso all’idea che i progetti del nonno fossero disponibili per la consultazione ed esposizione. Su proposta dell’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio culturale Avv. Irene Calabrò, l’Amministrazione ha deliberato l’acquisizione del prezioso fondo che servirà non solo a mantenere viva ed autentica la memoria dell’architettura della Città ricostruita ma anche a favorire studi e ricerche universitarie ed accademiche.